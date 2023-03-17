Хамидуллин — об игре в атаке: «Удается перестроиться. Во время собраний анализирую, что говорят нападающим»

Защитник «Адмирала» Динар Хамидуллин поделился впечатлениями от первого матча второго раунда Кубка Гагарина против «Ак Барса» (2:3).

«Эмоции от матча неоднозначные. В начале игры нас очень подвели удаления. Во втором и третьем периоде делали все, чтобы выиграть. Где-то не повезло. Игра была хорошая», — приводит «РБ Спорт» слова Хамидуллина.

Также он рассказал, как ему удается играть в атаке.

«Конечно, удается перестроиться. Во время собраний анализирую, что говорят нападающим. Смотрю, как нужно правильно играть. Разница между игрой в атаке и в обороне? Все просто: в атаке нужно создавать, в защите — разрушать», — добавил хоккеист.

На данный момент счет серии 1-0 в пользу «Ак Барса». Второй матч между командами пройдет 18 марта и начнется в 17.30 по московскому времени.