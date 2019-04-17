Зарухин стал главным тренером "Сибири"

Николай Заварухин назначен новым главным тренером "Сибири", информирует пресс-служба клуба. Контракт специалиста рассчитан на 2 года.

44-летний специалист, который ранее работал в Новосибирске в клубе МХЛ "Сибирские снайперы", последние три сезона провел в тренерском штабе "Автомобилиста".

В качестве игрока Заварухин выступал за ЦСКА, "Ладу", "Салават Юлаев", "Ак Барс" и "Металлург". Он является серебряным призером чемпионата Европы в составе юниорской сборной России, серебряным и бронзовым призером молодежных чемпионатов Мира, обладателем кубка "Балтики", серебряным призером первенства России, лучшим бомбардиром и чемпионом России в составе команды "Салавата", бронзовым призером чемпионата КХЛ в составе "Металлурга".

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