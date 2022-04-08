Зарплатный фонд «Адмирала» в следующем сезоне составит около 500 миллионов рублей

По информации «СЭ», в следующем сезоне «Адмирал» планирует потратить на зарплаты хоккеистов около 500 миллионов рублей.

Отметим, что в этом чемпионате дальневосточный клуб не смог добраться до установленного КХЛ пола зарплат в 315 миллионов рублей.

В сезоне-2021/22 команда заняла 11-е место в Восточной конференции.