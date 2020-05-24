Зарплатная ведомость «Трактора». Больше всех зарабатывает Бэйлен

В прошлом сезоне зарплатная ведомость «Трактора» составила 700 миллионов рублей. В новом, по словам гендиректора клуба Ивана Савина, порядок цифр не изменится, сообщает Telegram-канал Igor Zhukov Life.

Также были приведены данные о зарплатах хоккеистов, которые находятся на контракте в Челябинске. Все суммы — ориентировочные и взяты из открытых источников.

Вратари

28 лет — Роман Вилл — контракт до 2022 года — 40 миллионов рублей — агент Игорь Парашкин

23 — Иван Федотов — 2022 КХЛ/ВХЛ — 7 — Парашкин

32 — Александр Судницин — 2021 КХЛ/ВХЛ — 8 — Парашкин

Защитники

30 — Ник Бэйлен — 2021 — 55/60 + бонусы — агент Дмитрий Еремин

21 — Илья Карпухин — 2021 КХЛ/ВХЛ — 4/5 — агентство Winners

24 — Игорь Исаев — 2021 КХЛ/ВХЛ — 10 — Парашкин

25 — Станислав Гареев — 2022 — 10

29 — Олег Евенко — 2021 — 5/7 — Еремин

24 — Юрий Сергиенко — 2021 — 15 — Winners

22 — Дмитрий Алексеев — 2021 КХЛ/ВХЛ — 3/4 — агент Станислав Романов

Нападающие

27 — Лукаш Седлак — 2021 — 45 + бонусы — Парашкин

27 — Томаш Гика — 2021 — 45 + бонусы — Парашкин

28 — Якоб Берглунд — 2021 — 20 — Парашкин

26 — Ярослав Косов — 2021 КХЛ/ВХЛ — 7 + бонусы — Winners

26 — Алексей Бывальцев — 2021 — 25 — Winners

29 — Антон Лазарев — 2022 КХЛ — 5/7/10 — агент Сергей Паремузов

25 — Вячеслав Лещенко — 2021 — 15 — Winners

24 — Артем Михеев — 2022 КХЛ/ВХЛ — 7 — Winners

26 — Вячеслав Основин — 2022 — 20 — Романов

24 — Александр Шаров — 2021 КХЛ/ВХЛ — 15 — Парашкин

28 — Руслан Карлин — 2021 КХЛ/ВХЛ — 12 — агент Сергей Исаков

25 — Александр Тридчиков — 2021 КХЛ/ВХЛ — 4

22 — Егор Фатеев — 2022 КХЛ/ВХЛ — 5 — Парашкин

22 — Марсель Шолохов — 2021 КХЛ/ВХЛ — 8 — Winners

Таким образом, в настоящем основной состав «Трактора» с вариациями стоит примерно 385 — 405 млн.