Зарплата Зайцева в СКА составит 38 миллионов рублей в год

Как стало известно «СЭ», защитник Никита Зайцев, который в ближайшее время подпишет контракт со СКА, будет зарабатывать в петербуржском клубе 38 миллионов рублей в год. Соглашение с экс-хоккеистом «Чикаго» планируется подписать на несколько лет.

В прошедшем сезоне за «Чикаго» россиянин провел в НХЛ 38 матчей, в которых забросил 2 шайбы и отдал 5 голевых передач. Также в США защитник выступал в составе «Оттавы Сенаторз».