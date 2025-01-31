Зарплата защитника минского «Динамо» Брука по новому контракту составит 35 миллионов рублей

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Защитник Джош Брук подписал новый контракт с минским «Динамо» до конца сезона-2026/27.

По информации «СЭ», средняя годовая зарплата игрока составит около 35 миллионов рублей.

Джош присоединился к минскому клубу перед стартом сезона-2024/25. За 46 матчей защитник набрал 10 (2+8) очков.