Зарплата Якупова в «Авангарде» составит 35 миллионов рублей в год

«Авангард» подписал новый контракт с нападающим Наилем Якуповым до конца сезона-2026/27.

Как стало известно, зарплата игрока составит 35 миллионов рублей в год.

Якупов присоединился к омскому клубу по ходу сезона-2024/25 и набрал 22 (11+11) очков в 25 матчах. 31-летний форвард выступал за «Авангард» с 2020 по 2023 год.