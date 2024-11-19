Зарплата вратаря Джурасика в «Амуре» составит 1,5 миллиона рублей в месяц

Обменянный в «Амур» вратарь Мэтт Джурасик подпишет с клубом контракт до конца этого сезона.

По информации «СЭ», зарплата 27-летнего игрока составит 1,5 миллиона рублей в месяц.

19 ноября «Амур» и «Куньлунь» произвели обмен. Хабаровский клуб получил права на Джурасика, а в китайскую команду перешел нападающий Ян Дрозг.

В текущем сезоне FONBET чемпионата КХЛ Джурасик не сыграл за «Куньлунь» ни одного матча. Всего на его счету 60 матчей в лиге.