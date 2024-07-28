Зарплата Войнова в «Торпедо» составит 40 миллионов рублей

По информации «СЭ», защитник Вячеслав Войнов, который в ближайшее время перейдет в «Торпедо», заработает 40 миллионов рублей за сезон в нижегородском клубе.

По нашим данным, переход состоится после того, как «Ак Барс» расторгнет с ним контракт. Зарплата Войнова в казанском клубе составляла 75 миллионов рублей.

В прошедшем сезоне 34-летний Войнов набрал 14 (1+13) очков в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф он не сделал ни одного результативного действия в пяти играх.