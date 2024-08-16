Зарплата Шмелева в «Адмирале» составит 35 миллионов рублей в год

Нападающий Сергей Шмелев подписал однолетний контракт с «Адмиралом». Как стало известно «СЭ», зарплата игрока составит около 35 миллионов рублей в год.

В прошлом сезоне 30-летний хоккеист выступал за «Салават Юлаев». В 45 матчах регулярного чемпионата форвард забросил шесть шайб и отдал 21 результативную передачу. В плей-офф КХЛ на его счету три сыгранные встречи и одна голевая передача.

Ранее в карьере Шмелев играл за «Атлант», московский «Спартак», «Химик» и «Сочи».