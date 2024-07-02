Зарплата новичка «Салавата» Ремпала — 88 миллионов рублей в год

По информации «СЭ», новичок «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал заработает за сезон в КХЛ 88 миллионов рублей.

Также в контакте предусмотрены бонусы в размере 8 миллионов. Ранее канадский форвард выступал в системе «Вегаса».

Отметим, что Ремпал вошел в четверку самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ.

В сезоне-2023/24 28-летний Ремпал провел за «Вегас» 9 матчей в НХЛ, в которых набрал 3 (2+1) очка. Также на его счету 45 (27+18) очков в 63 матчах АХЛ за «Хендерсон».