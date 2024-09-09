Зарплата новичка минского «Динамо» Уэлле составляет 46 миллионов рублей в год

Как стало известно «СЭ», зарплата канадского защитника минского «Динамо» Ксавье Уэлле составляет около 46 миллионов рублей в год. Его контракт рассчитан до конца текущего сезона.

За минчан новичок сыграл один матч с «Амуром» (3:0), в котором сделал результативную передачу при показателе полезности +3.

31-летний Уэлле имеет опыт выступлений в таких командах НХЛ, как «Детройт» и «Монреаль».