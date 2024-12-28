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Сегодня, 20:28

Зарплата новичка «Ак Барса» Пустозерова составит 5 миллионов рублей

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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По данным «СЭ», зарплата новичка «Ак Барса», нападающего Алексея Пустозерова составит 5 миллионов рублей до конца сезона.

Перед дедлайном казанцы выменяли права на игрока у «Салавата Юлаева» и подписали контракт до конца нынешнего сезона.

24-летний форвард в текущем сезоне провел 38 игр, набрав в них 6 (1+5) очков.

Василий Глотов, Константин Окулов и&nbsp;Илья Карпухин. «Трактор» затмил «Авангард», Ротенберг нашел защитника. Сумасшедший дедлайн КХЛ: инсайды и детали по топ-сделкам от Хайруллина

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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 41 32 9 66
2 ЦСКА 38 24 14 55
3 Спартак 38 24 14 53
4 СКА 39 23 16 50
5 Динамо М 40 23 17 49
6 Северсталь 39 24 15 48
7 Динамо Мн 39 21 18 47
8 Торпедо 37 16 21 39
9 Витязь 38 16 22 36
10 Куньлунь РС 39 15 24 34
11 Сочи 38 12 26 27
Восточная конференция И В П О
1 Сал. Юлаев 38 26 12 54
2 Трактор 40 24 16 52
3 Ак Барс 37 24 13 50
4 Металлург Мг 40 23 17 48
5 Автомобилист 38 21 17 47
6 Адмирал 41 18 23 42
7 Авангард 38 18 20 39
8 Нефтехимик 39 13 26 37
9 Сибирь 37 16 21 35
10 Лада 36 14 22 33
11 Барыс 41 10 31 23
12 Амур 39 8 31 21
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5.01
28.12 12:30
Адмирал – Сибирь
 0 : 1
28.12 16:30
Авангард – Лада
 7 : 6
28.12 17:00
Сал. Юлаев – Северсталь
 2 : 0
28.12 17:00
Автомобилист – Металлург Мг
 1 : 2 Б
28.12 19:00
Ак Барс – Трактор
 4 : 0
28.12 19:30
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