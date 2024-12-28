Зарплата новичка «Ак Барса» Пустозерова составит 5 миллионов рублей

По данным «СЭ», зарплата новичка «Ак Барса», нападающего Алексея Пустозерова составит 5 миллионов рублей до конца сезона.

Перед дедлайном казанцы выменяли права на игрока у «Салавата Юлаева» и подписали контракт до конца нынешнего сезона.

24-летний форвард в текущем сезоне провел 38 игр, набрав в них 6 (1+5) очков.