Зарплата Гусева в «Динамо» составит 45 миллионов рублей

Как стало известно «СЭ», оклад нападающего Никиты Гусева по новому контракту с «Динамо», который будет учитываться под потолком зарплат, составит 45 миллионов рублей.

Также в соглашении предусмотрен бонус за попадание в топ-3 бомбардиров по итогам FONBET чемпионата КХЛ.

В прошлые сезоны Гусев получал в «Динамо» не менее 65 миллионов рублей в год без учета бонусов.

В сезоне-2024/25 33-летний Гусев стал лучшим бомбардиром «Динамо» в регулярном чемпионате, набрав 67 (29+38) очков в 67 матчах. Также на его счету 11 (5+6) баллов в 17 встречах плей-офф КХЛ.