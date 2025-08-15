Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

15 августа, 16:34

Зарплата Гусева в «Динамо» составит 45 миллионов рублей

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Как стало известно «СЭ», оклад нападающего Никиты Гусева по новому контракту с «Динамо», который будет учитываться под потолком зарплат, составит 45 миллионов рублей.

Также в соглашении предусмотрен бонус за попадание в топ-3 бомбардиров по итогам FONBET чемпионата КХЛ.

В прошлые сезоны Гусев получал в «Динамо» не менее 65 миллионов рублей в год без учета бонусов.

В сезоне-2024/25 33-летний Гусев стал лучшим бомбардиром «Динамо» в регулярном чемпионате, набрав 67 (29+38) очков в 67 матчах. Также на его счету 11 (5+6) баллов в 17 встречах плей-офф КХЛ.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Никита Гусев
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Читайте также
В России может появиться налог на легионеров и ограничения по числу иностранных тренеров, с инициативой выступили Черчесов и Семин
Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами могут перенаправить в Сочи
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Глава СК возбудил дело в отношении судьи Мальцевой
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений о Тайване. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • capitan76

    За динамиков, с юмором не очень, да?))

    16.08.2025

  • Павел Леонидович

    бедный бедный, всего то...)

    15.08.2025

  • Недавид Намазолькин

    Во во во!

    15.08.2025

  • Статистик80

    в прошлом сезоне пол состава СКА пошли на понижение в ЗП, согласившись играть за хлеб с водой

    15.08.2025

  • Vitamin007

    Ура!

    15.08.2025

  • Недавид Намазолькин

    "по новому контракту с «Динамо», который будет учитываться под потолком зарплат, составит 45 миллионов рублей" - ключевое, который будет учитываться под потолком зп. А все что сверх, пузаны из МВД в мешках доставят кэшем, как это обычно и бывало. А то раскокетничались, Ожиганов пошел на понижение, еще кто-то... Где вы видели дебилов, которые "во имя" и "ради" откажутся от денег, тем более в наше время.

    15.08.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    То были только подмойные.

    15.08.2025

  • Sam17

    Для лучшего бомбардира команды, набирающего в среднем очко за игру, даже по нынешним временам как-то скромно.

    15.08.2025

  • capitan76

    Это вы моШно переплатили)) А Рома реально волшебник....

    15.08.2025

  • Бармалей3000

    Самый лучший хоккеист КХЛ, ярчайшая Звезда, лидер Нью-Джерси.......

    15.08.2025

  • alexei zverev

    В предыдущей новости было 145000 в месяц. Зарплата увеличилась в 40 раз

    15.08.2025

  • Андрей

    Ролан вернулся

    15.08.2025

    • Галлан: «Моя цель — вывести «Шанхай Дрэгонс» в плей-офф КХЛ»

    «Барыс» арендовал Бреуса у «Торпедо» на один сезон
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 28 21 7 44
    2 Авангард 27 17 10 37
    3 Ак Барс 28 17 11 36
    4 Автомобилист 29 16 13 35
    5 Нефтехимик 29 15 14 31
    6 Трактор 29 13 16 31
    7 Барыс 28 10 18 25
    8 Амур 26 10 16 24
    9 Адмирал 25 10 15 24
    10 Салават Юлаев 27 10 17 23
    11 Сибирь 27 7 20 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 29 19 10 41
    2 Торпедо НН 30 18 12 39
    3 Северсталь 28 19 9 38
    4 Динамо Мн 27 17 10 37
    5 Динамо М 27 16 11 33
    6 Шанхай Дрэгонс 27 13 14 32
    7 Спартак 27 14 13 31
    8 ЦСКА 28 13 15 29
    9 СКА 26 12 14 28
    10 Лада 28 9 19 21
    11 Сочи 26 7 19 19
    Результаты / календарь
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    25.11
    20.11 17:00 Автомобилист – Металлург Мг - : -
    20.11 17:00 Трактор – Амур - : -
    20.11 19:00 Северсталь – Адмирал - : -
    20.11 19:30 Динамо М – Сибирь - : -
    20.11 19:30 Торпедо НН – Спартак - : -
    20.11 19:30 Динамо Мн – ЦСКА - : -
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости