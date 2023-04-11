Зарплата Мартемьянова в «Амуре» — 40 миллионов рублей за сезон

«СЭ» стали известны подробности контракта Андрея Мартемьянова с его новым клубом — «Амуром».

Тренер будет получать 40 миллионов рублей за сезон, а срок соглашения, скорее всего, составит три года.

Во вторник, 11 апреля, Мартемьянов покинул пост главного тренера «Сибири», который занимал с 2021 года.