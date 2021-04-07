Сегодня, 7 апреля, «Салават Юлаев» объявил о подписании двухлетнего контракта с финским нападающим Сакари Манниненом. По информации «СЭ», зарплата игрока составит 70 млн рублей в год.

На зарплаты легионером уфимский клуб потратит в следующем сезоне 390 млн рублей в год. Годовая зарплата по действующим соглашениям Теему Хартикайнена — 90 млн рублей, Юхи Метсолы и Филипа Ларсена — 80 млн рублей, Маркуса Гранлунда — 70 млн рублей.

Маннинен перешел в «Салават Юлаев» из «Йокерита» в мае 2019 года. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ он сыграл 55 матчей, в которых набрал 52 (19+33) очка при показателе полезности «+18». В плей-офф в его активе 5 (2+3) очков за 9 игр.

(Артур Хайруллин)