Зарплата Маклауда в «Авангарде» составит более 40 миллионов рублей

«Авангард» подписал контракт до конца сезона с нападающим Майклом Маклаудом.

По информации «СЭ», зарплата канадца составит 45 миллионов рублей в год.

26-летний Маклауд перешел в омский клуб из «Барыса». В текущем сезоне FONBET чемпионата КХЛ на счету игрока 6 очков (3+3) в 16 матчах.