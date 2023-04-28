Зарплата Кузьмина в «Салавате» в новом сезоне составит 6,5 миллиона рублей

По информации «СЭ», зарплата нападающего «Салавата Юлаева» Глеба Кузьмина по новому контракту — 6,5 миллиона рублей в следующем сезоне и 7,5 миллиона — в сезоне-2024/25.

26 апреля «Салават объявил о продлении контракта с 26-летним россиянином на два года.

В сезоне-2022/23 Кузьмин провел 38 матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков. Также на его счету один матч в плей-офф.