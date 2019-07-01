Зарплата Киселевича в ЦСКА вырастет по сравнению с последним сезоном в составе армейцев

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал для "СЭ" подписание контракта с защитником Богданом Киселевичем. Хоккеист выступал в армейском клубе в 2014 - 2018 годах, а прошлый сезон провел в НХЛ во "Флориде" и "Виннипеге".

– Богдан вернулся на зарплату чуть большую, чем была ранее в ЦСКА, – признался Есмантович. – Переговоры шли медленно, но продуктивно.

– После трудного сезона защитник был настроен вернуться?

– Трудно сказать. В НХЛ у него не сложилось, он получил травму. Мы перехватили инициативу, и Киселевич вернулся.

– Ожидаете, что защитник вернется на лидирующие позиции в команде и сборной?

– Все зависит от него. Контракт трехлетний, и мы надеемся, что он быстро адаптируется к выступлению в составе обладателя Кубка Гагарина. (Евгений Белоусов)

В минувшем сезоне Киселевич провел 32 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 8 (0+8) очков.