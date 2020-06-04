«СЭ» стали известны подробности обмена форварда «Авангарда» Тэйлора Бека в «Магнитку» на защитника Алексея Береглазова и нападающего Илью Каблукова.

Как мы уже сообщали ранее, канадец получит в «Металлурге» 55 миллионов рублей в год — он переподпишет контракт на новых условиях. Также в его соглашении предусмотрены бонусы в 10 миллионов. В «Авангарде» Бек зарабатывал 70 миллионов. Зарплата новичков «Ястребов» же такова: Каблуков — 30 миллионов (данные «Р-Спорт»), Береглазов — 25 миллионов.

Отметим, что ранее Береглазов зарабатывал в «Магнитке» 60 миллионов, а Каблуков в СКА — 58 миллионов. Помимо экономии на обмене контракта Бека, необходимой для того, чтобы не превысить потолок зарплат, «Ястребы» планируют провести и еще один обмен, расставшись с одним из хоккеистов нижних звеньев.