Зарплата Гримальди в СКА составит 70 миллионов рублей

СКА подписал двухлетний контракт с нападающим Рокко Гримальди. По информации «СЭ», зарплата Гримальди составит 70 миллионов рублей в год.

Сезон-2024/25 32-летний хоккеист провел в команде АХЛ «Кливленд Монстерс», которая является фарм-клубом «Коламбуса». На его счету 58 (17+41) очков в 66 матчах регулярного чемпионата. В НХЛ Гримальди выступал за «Флориду», «Колорадо» и «Нэшвилл» и набрал 67 (30+37) очков в 203 матчах.

В составе сборной США Гримальди становился лучшим бомбардиром чемпионата мира 2023 года.