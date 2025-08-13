Хоккей
13 августа, 15:06

Зарплата Гримальди в СКА составит 70 миллионов рублей

Михаил Зислис
Обозреватель
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Рокко Гримальди.
Фото Global Look Press

СКА подписал двухлетний контракт с нападающим Рокко Гримальди. По информации «СЭ», зарплата Гримальди составит 70 миллионов рублей в год.

Сезон-2024/25 32-летний хоккеист провел в команде АХЛ «Кливленд Монстерс», которая является фарм-клубом «Коламбуса». На его счету 58 (17+41) очков в 66 матчах регулярного чемпионата. В НХЛ Гримальди выступал за «Флориду», «Колорадо» и «Нэшвилл» и набрал 67 (30+37) очков в 203 матчах.

В составе сборной США Гримальди становился лучшим бомбардиром чемпионата мира 2023 года.

Сергей Андронов, Павел Дедунов, Владимир Ткачев, Джесси Блэкер.СКА и «Авангард» разгружают платежку, Ткачев в «Магнитке», «Динамо» пытается вписаться под потолок. Таблица переходов КХЛ

Рокко Гримальди
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
  • Omich55

    92,а не 70

    14.08.2025

  • Bibigon2020

    сдохни, тварь

    13.08.2025

  • Бустег

    а топотун ищет дырку в стене в гей-клубе

    13.08.2025

  • Dorognik

    Скорее всего, всех кого хотели, уже расторгли. Даже после Гримальди под потолком место ещё есть у СКА на топчика. Вряд ли стоит лега выписыать в нижние тройки, но по этому Бландизи мнения нет, конечно, я не знаю, кто это, в отличии от Гримальди. Но что явно есть у Ларионова -это кумовство, так что трудно предсказать, кто у него места в верхних тройках получит. Надо смотреть.

    13.08.2025

  • Александр Коваль

    А мне что-то кажется, что вот это Бельмард или как его там, он как раз в нижние. Он такой силовой товарищ. И Воробьёва вроде собирались расторгать

    13.08.2025

  • Dorognik

    Тут презентовали до Гримальди ещё и канадца, как раз центра. Воробьев есть. Так что Локтионов и Ларионов уже вниз. Это даже если больше не подпишут центров. Как-то так пока на бумаге.

    13.08.2025

  • Александр Коваль

    Так никто же не рассматривает Локтя в нижние звенья. Он видимо будет 1-2 центром, а Ларионов третьим. Я говорю про перепад мастества в одном отдельно взятом звене

    13.08.2025

  • Dorognik

    Нормальный потолок зарплат так и должен работать, если он честно соблюдается, в любой команде НХЛ так и есть. В условиях потолка уже заложено, что не соберешь 4-5 равных и сильных пятерок.

    13.08.2025

  • Топотун

    Питерские блокадники по улицам ищут бутылки ...

    13.08.2025

  • Андрей

    Газпром в деле

    13.08.2025

  • Александр Коваль

    Очень уж большой разброс в уровне и мастерстве хоккеистов. С одной стороны Плотников, Гримальди, Мёрфи. С другой Локтионов, Филипс, Ларионов младший. Интересно будет посмотреть

    13.08.2025

    Галлан обратился к болельщикам «Шанхай Дрэгонс»: «Мы скоро увидимся с вами»
