Зарплата Грицюка по новому контракту со СКА уменьшилась с 60 до 12 миллионов рублей

Как стало известно «СЭ», нападающий Арсений Грицюк переподписал контракт со СКА. По условиям нового соглашения, его зарплата снизится с 60 до 12 миллионов рублей. Срок контракта остался прежним — до конца сезона-2024/25.

В прошлом сезоне 23-летний Грицюк провел 60 матчей за СКА, в которых забросил 23 шайбы и отдал 21 результативную передачу.