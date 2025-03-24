Хоккей
24 марта, 08:30

Зарплата Буше в «Авангарде» — 156 миллионов рублей за полтора сезона

Отдел хоккея «СЭ»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше.
Фото Global Look Press

«СЭ» стала известна зарплата канадского тренера «Авангарда» Ги Буше.

По нашей информации, он заработает 156 миллионов рублей за весь срок контракта — до конца сезона-2025/26.

Таким образом, его примерный доход в этом чемпионате (Буше возглавил «Авангард» в конце ноября) составит около 65 миллионов, а в следующем сезоне североамериканец будет претендовать на лидерство в рейтинге самых дорогих тренеров лиги.

Полный рейтинг зарплат тренеров КХЛ — здесь.

Илья Воробьев, Игорь Никитин, Роман Ротенберг, Андрей Разин.Воробьев, Никитин, Ротенберг, Разин. Рейтинг зарплат всех тренеров КХЛ

  • Alexander Timofeev

    а что бакс то по 100, а не по 250?

    24.03.2025

  • baduga-0401

    Лям баксов в год, по курсу 100/1 ? Маловато как-то... ))

    24.03.2025

  • Valery Grigoryev

    Развели дармоедов! 100-200 тысяч в месяц красная цена всём этим спортсменам.

    24.03.2025

    Зарплата Разина в «Металлурге» возросла на 30 миллионов после победы в Кубке Гагарина
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 12 9 3 20
    2 Авангард 11 9 2 18
    3 Автомобилист 12 7 5 15
    4 Нефтехимик 12 7 5 14
    5 Трактор 12 5 7 14
    6 Ак Барс 12 6 6 13
    7 Адмирал 11 5 6 12
    8 Барыс 12 5 7 12
    9 Сибирь 11 5 6 10
    10 Амур 11 3 8 8
    11 Салават Юлаев 10 3 7 8
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 12 8 4 18
    2 Торпедо НН 13 8 5 17
    3 Шанхай Дрэгонс 10 6 4 14
    4 Динамо Мн 10 6 4 14
    5 ЦСКА 12 6 6 13
    6 Спартак 12 5 7 13
    7 Динамо М 11 6 5 13
    8 Северсталь 12 6 6 12
    9 СКА 11 5 6 12
    10 Сочи 11 4 7 9
    11 Лада 12 2 10 6
    Результаты / календарь
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    7.10
    8.10
    9.10
    10.10
    5.10 13:30
    Сибирь – Барыс
    		 1 : 0 Б
    5.10 14:00
    Спартак – Металлург Мг
    		 2 : 6
    5.10 14:30
    Салават Юлаев – Сочи
    		 3 : 1
    5.10 16:00
    Лада – Адмирал
    		 1 : 2 ОТ
    5.10 17:00
    Торпедо НН – Динамо М
    		 1 : 4
    5.10 17:00
    ЦСКА – Северсталь
    		 3 : 2
    5.10 17:00
    Ак Барс – Амур
    		 3 : 1
    Все результаты / календарь

