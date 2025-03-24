Зарплата Буше в «Авангарде» — 156 миллионов рублей за полтора сезона

«СЭ» стала известна зарплата канадского тренера «Авангарда» Ги Буше.

По нашей информации, он заработает 156 миллионов рублей за весь срок контракта — до конца сезона-2025/26.

Таким образом, его примерный доход в этом чемпионате (Буше возглавил «Авангард» в конце ноября) составит около 65 миллионов, а в следующем сезоне североамериканец будет претендовать на лидерство в рейтинге самых дорогих тренеров лиги.

