Как стало известно «СЭ», нападающий Александр Авцин, подписавший контракт с «Трактором», будет зарабатывать 5 миллионов рублей в год. При этом до открытия рынка свободных агентов челябинский клуб сделал более серьезное предложение игроку — 7 миллионов. Однако сам хоккеист просил у «Трактора» более 20 миллионов.

В сезоне-2019/20, прерванном из-за пандемии коронавируса, Авцин провел 10 матчей и набрал 3 (1+2) очка за «Нефтехимик», а в составе «Трактора» отметился 14 (5+9) очками в 31 встрече.