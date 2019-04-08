Зарипова встречают в Дагестане. Видео

Пятикратный обладатель Кубка Гагарина, трехкратный чемпион мира, нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов приехал в Дагестан, где проведет мастер-класс на катке кинотеатра "Россия". Жители региона встретили спортсмена.

38-летний россиянин сегодня, 8 апреля, также примет участие в пресс-конференции, где пообщается с министерством по физической культуре Республики.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей