Зарипова встречают в Дагестане. Видео

Пятикратный обладатель Кубка Гагарина, трехкратный чемпион мира, нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов приехал в Дагестан, где проведет мастер-класс на катке кинотеатра "Россия". Жители региона встретили спортсмена.
38-летний россиянин сегодня, 8 апреля, также примет участие в пресс-конференции, где пообщается с министерством по физической культуре Республики.
Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей
Даниса Зарипова встречает гостеприимный Дагестан 😎 pic.twitter.com/BYjZJLHTQe– ХК Ак Барс (@hcakbars) 8 апреля 2019 г.
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