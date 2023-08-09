Зарипов о своем будущем: «Спать до 11 и ничего не делать — много ума не надо. Но я хочу остаться в хоккее»
Бывший нападающий казанского «Ак Барса», магнитогорского «Металлурга» и сборной России Данис Зарипов рассказал о том, как проводит время после решения о завершении карьеры.
«Игроки «Ак Барса» уже вышли на лед, работают на полную, а для меня пришло время отдыхать. А дальше посмотрим, как оно все будет. Сейчас я провожу время на релаксе, выдыхаю после карьеры, но в плотном контакте с клубом. Мы изучаем друг друга, и думаю, что в скором времени тесно пообщаемся с руководством касательно моего будущего. Конечно, очень хочется остаться в хоккее и развивать хоккей в Татарстане.
Спать до 11 часов утра и ничего не делать — много ума не надо. На самом деле, есть чем заняться, наконец-то пришло время, которое можно полностью посвятить себе и провести его дома с комфортом, без суеты и спешки. Ты понимаешь, насколько это интересно, только после карьеры. К тому же, вполне возможно, что это может не затянуться надолго.
Мой завод клюшек «Заряд»? Знаете, на заводе сформирована команда и я в нее верю, они занимаются своим делом. Когда есть время, также обсуждаю с ними все стратегии развития», — сказал Зарипов журналистам на пресс-конференции по случаю завершения карьеры хоккеиста.
Последний официальный матч Зарипов сыграл в феврале 2023 года в рамках регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга».
Прощальная игра 42-летнего хоккеиста пройдет в среду, 9 августа.
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ЦСКА – Ак Барс
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