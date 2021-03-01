Зарипов: «Вторая бригада большинства с моим участием как-то бултыхалась весь сезон»

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов ответил на вопросы журналистов перед началом серии плей-офф против «Торпедо».

— «Ак Барс» проиграл четыре из пяти последних матчей в регулярке. Что лично вас беспокоит перед стартом плей-офф?

— Честно, меня ничего не беспокоит. Были очень хорошие соперники, кому-то надо было попасть в зону плей-офф, тому же «Барысу» не хотелось на нас попасть. Всем надо было выигрывать, у них уже до этого начался плей-офф, можно сказать. Мы старались удержать первое место, но это был не главный фактор для нас. Для нас главным было — понять, что подкорректировать в играх, которые начнутся с 3 марта, — цитирует Зарипова сайт «Ак Барса».

— Одной из этих проблем можно назвать слабую реализацию большинства. Что не так?

— Это самый горячий вопрос в течение всего сезона. Но не соглашусь с вами. Первая бригада провела хороший отрезок в чемпионате, забивая в большинстве практически в каждом матче. А вторая бригада с моим участием как-то бултыхалась весь сезон, и до сих пор бултыхается. Есть понимание, но это понимание нужно перевести в практику.

— Дмитрий Квартальнов сказал, что вы сегодня провели первую тренировку после небольшого перерыва. Как себя чувствуете?

— Чувствую себя отлично. Немного дали паузу, было небольшое повреждение, но сейчас все нормально. Вышел, по самочувствию хорошо отработал. Дальше уже будет видно, какое решение примет тренер.

— «Торпедо» — очень серьезная команда. Что скажете о сопернике именно по личностям?

— Мне нравится команда Нижнего Новгорода. По именам не буду затрагивать, но по самой схеме игры, по исполнению — команда техничная, любит риски и зачастую эти риски приводят к положительному результату. Плей-офф — это другая игра, мы прекрасно это знаем. Соперника мы разобрали, посмотрим, как будет на льду. У нас свой план, своя тактика.

Капитан «Ак Барса» пропустит стартовые матчи серии первого раунда Кубка Гагарина против «Торпедо». Об этом на пресс-конференции 1 марта заявил главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов.