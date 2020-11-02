Зарипов впервые вернулся на лед с конца сентября

Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов провел тренировку на льду, сообщается в официальном Twitter клуба.

Ранее сообщалось, что 39-летний нападающий заразился коронавирусом, из-за чего пропустил больше месяца. Последний матч Зарипов провел 27 сентября против «Северстали» (2:3 ОТ).

Данис Зарипов возвращается на лёд pic.twitter.com/ohFvxp1OSi — ХК Ак Барс (@hcakbars) November 2, 2020

В текущем сезоне Зарипов провел 8 матчей в КХЛ, в которых набрал 8 (3+5) очков.