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Зарипов впервые вернулся на лед с конца сентября

14:32
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Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов провел тренировку на льду, сообщается в официальном Twitter клуба.

Ранее сообщалось, что 39-летний нападающий заразился коронавирусом, из-за чего пропустил больше месяца. Последний матч Зарипов провел 27 сентября против «Северстали» (2:3 ОТ).

В текущем сезоне Зарипов провел 8 матчей в КХЛ, в которых набрал 8 (3+5) очков.

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