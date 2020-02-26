Зарипов восстановится к плей-офф
12:31
Капитан казанского «Ак Барса» Данис Зарипов будет готов к плей-офф Кубка Гагарина, несмотря на повреждение верхней части тела, сообщает ТАСС.
В предпоследнем матче регулярного чемпионата обыграл дома уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:2. Зарипов по ходу игры был увезен в больницу для прохождения МРТ с подозрением на перелом ребер. Опасения врачей не подтвердились.
Зарипов является единственным в истории пятикратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2014, 2016, 2018).
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