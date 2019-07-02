Зарипов в рамках флешмоба открыл бутылку броском шайбы. Видео

"Ак Барс" поделился в своем Twitter видео того, как нападающий клуба Данис Зарипов броском шайбы в ворота открывает бутылку воды.

Зарипов исполнил свой бросок в рамках флешмоба Bottle Cap Challeng, в котором ранее приняли участие известный актер Джейсон Стетхэм и бывший чемпион UFC Конор Макгрегор.

Что вы знаете про ювелирные броски? Данис Зарипов знает про них всё! 😎#bottlecapchallenge pic.twitter.com/Igf7G4D3CO — ХК Ак Барс (@hcakbars) July 2, 2019

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