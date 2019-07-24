Зарипов считает, что нужно бороться с пьяными за рулем

Единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина, трехкратный чемпион мира, нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов​ поддерживает борьбу с пьяными за рулем.

– Моим знакомым хоккеистам из разных регионов работники ГИБДД говорят так: "Поможем с любыми вопросами, с мелкими штрафами, но если попадешься пьяным за рулем – не звони".

– Да, это уже давно такая тенденция в ГИБДД. Считаю, что это правильно. Я поддерживаю жесткую борьбу с пьяными за рулем, так как это приводит к плачевному результату.

– Вы же и сами попадались.

– Был в моей карьере такой эпизод, скрывать не буду.

– Молодость?

– И возраст, и нарушение спортивного режима. Сейчас уже невозможно представить такое. Я стал умней, а годы не позволяют мне халатно относиться к своему расписанию. (Алексей Шевченко)

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