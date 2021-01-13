Зарипов рассказал, на что потратил деньги со своего первого взрослого контракта

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов в интервью ведущей «СЭ» и YouTube-канала «Соколиная охота» Анне Соколовой рассказал о своем первом контракте в хоккее и отношении к деньгам.

— Ваш первый контракт составлял 10 тысяч долларов...

— 5 тысяч.

— Как вы их потратили? Или отдали родителям?

— Конечно, про родителей я никогда не забывал, какие-то деньги выслал им, на покупку бытовой техники для дома. Даже играя в «Мечеле», всю свою зарплату я тратил на то, чтобы помочь родителям сделать ремонт в квартире. А так, конечно, получив первые большие деньги, хотелось попробовать все: и дорогую еду, и купить себе дорогие вещи.

— Какой совет можете дать молодым ребятам, которые подписывают свой первый контракт с очень большой зарплатой?

— Живите в удовольствие.

— Но от удовольствия может снести голову.

— Но снести голову может как с деньгами, так и без них. Главное — иметь голову на плечах и направлять себя в нужное русло.

— Сейчас Вы общаетесь с молодыми ребятами в команде, видите, как они тратят деньги? Даете ли им какие-то советы, как и куда лучше им их потратить?

— Скажу честно: они меня не зовут с собой тратить их зарплату.