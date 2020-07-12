Зарипов рассказал, где в новом сезоне сыграют его брат Марат и сын Артур

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов поделился информацией о том, где в следующем сезоне планируют сыграть его 17-летний сын Артур и родной младший брат Марат.

Напомним, что в прошлом году Марат Зарипов стал игроком «Барса», но сыграл за казанский клуб лишь десять матчей в регулярном первенстве ВХЛ.

— Да, контракт закончился. Брат готовится в полную силу, ждет достойных предложений, — рассказал Данис Зарипов «Татар-информ».

Что касается сына — Артура Зарипова — то он, по словам 39-летнего игрока, также вовсю готовится к новому сезону.

— Он сейчас со мной на карантине в Казани, тренируется ежедневно, готовится к будущему сезону. Он намерен вновь вернуться в Северную Америку, где провел прошлый сезон в одной из юниорских лиг. У нас большие, перспективные планы. Значит, шанс сыграть тройке Зариповых еще сохраняется.