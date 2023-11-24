Зарипов: «После завершения карьеры отдыхал и проводил время с семьей»

Бывший нападающий «Ак Барса» и сборной России Данис Зарипов ответил на вопрос, чем занимается после завершения карьеры.

«Честно говоря, просто отдыхал. Хотелось немного отвлечься от работы, которой посвятил много лет. Проводил время с семьей. В принципе, не делал ничего серьезного. Можно сказать, после того, как повесил коньки на гвоздь, заявка команды на турнир по фиджитал-хоккею стала для меня самым большим проектом», — цитирует Зарипова RT.

Зарипов играл за «Ак Барс» и «Металлург» в КХЛ. Он пять раз выигрывал Кубок Гагарина и трижды становился чемпионом мира в составе сборной России. В феврале 2023-го хоккеист объявил о завершении карьеры. 9 августа он провел свой прощальный матч.