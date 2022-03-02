Зарипов провел 800-й матч в КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов принял участие в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Авангарда». Для него этот матч стал 800-м в карьере в КХЛ.

800 матчей в КХЛ — Данис Зарипов стартует в плей-офф с новой отметкой pic.twitter.com/hRegt7hQil — ХК Ак Барс (@hcakbars) March 2, 2022

40-летний Зарипов выступал только за два клуба — за «Ак Барс» и за «Металлург». Он провел 800 матчей с учетом игр в регулярном чемпионате и плей-офф. В общей сложности на его счету 292 гола и 389 передач.