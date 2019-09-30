Зарипов провел 1200-й матч в чемпионатах России

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» стал юбилейным для нападающего казанцев Даниса Зарипова. Он провел 1200-й матч в чемпионатах России, сообщает Twitter «Ак Барса».

Нападающий стал первым игроком в истории отечественных чемпионатов, которому покорилось такое достижение.

Зарипов — чемпион России и единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина. Он является лучшим бомбардиром казанцев в истории КХЛ.

Мы давно уже поняли, что Даниса не остановить ?

Капитан сегодня проводит 1200-й матч в чемпионатах России — он стал первым игроком в истории, которому покорилась эта отметка! Хоккеист — легенда, хоккеист — рекорд ? pic.twitter.com/diFrd5kggZ — ХК Ак Барс (@hcakbars) September 30, 2019

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