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Зарипов провел 1200-й матч в чемпионатах России

19:53
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Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» стал юбилейным для нападающего казанцев Даниса Зарипова. Он провел 1200-й матч в чемпионатах России, сообщает Twitter «Ак Барса».

Нападающий стал первым игроком в истории отечественных чемпионатов, которому покорилось такое достижение.

Зарипов — чемпион России и единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина. Он является лучшим бомбардиром казанцев в истории КХЛ.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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