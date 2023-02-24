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Сегодня, 14:28

Зарипов проведет последний официальный матч в карьере

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что капитан команды Данис Зарипов выйдет на лед в сегодняшнем матче против «Металлурга», который начется в 17.30 по московскому времени.

— Данис появится на льду в официальном матче в последний раз в карьере.

— То есть в плей-офф его не будет?

— Думаю, что нет, — заявил Валиуллин в эфире программы «На связи».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Ак Барс» не планирует предлагать Зарипову новый контракт.

В текущем сезоне 41-летний нападающий провел 14 матчей за «Ак Барс», в которых отдал три голевые передачи.

Данис Зарипов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
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ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ: «Ак Барс» — «Металлург», ЦСКА — «Динамо» Москва и другие матчи 24 февраля
Положение команд
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Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 66 42 24 92
3 Локомотив 67 40 27 90
4 Торпедо 66 42 24 89
5 Динамо М 66 37 29 84
6 Витязь 67 34 33 76
7 Северсталь 66 30 36 73
8 Динамо Мн 67 26 41 66
9 Спартак 67 28 39 64
10 Куньлунь 66 21 45 49
11 Сочи 66 9 57 28
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 66 40 26 89
2 Авангард 66 38 28 83
3 Сибирь 66 38 28 83
4 Сал. Юлаев 66 36 30 82
5 Автомобилист 66 36 30 81
6 Металлург 66 34 32 80
7 Адмирал 67 33 34 75
8 Нефтехимик 67 32 35 70
9 Трактор 66 29 37 68
10 Амур 67 29 38 67
11 Барыс 67 27 40 61
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Сибирь – Сал. Юлаев
 - : -
24.02 13:00
Авангард – Торпедо
 - : -
24.02 15:00
Автомобилист – Трактор
 - : -
24.02 16:30
Барыс – Локомотив
 - : -
24.02 17:00
Нефтехимик – Куньлунь
 - : -
24.02 17:00
Сочи – Северсталь
 - : -
24.02 17:30
Ак Барс – Металлург
 - : -
24.02 18:00
ЦСКА – Динамо М
 - : -
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