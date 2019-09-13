Зарипов поблагодарил болельщиков «Ак Барса» после победы над «Металлургом»

Капитан и нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов после победы над «Металлургом» (2:1) в первом домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в сезоне выразил благодарность фанатам, сообщает официальный сайт казанцев.

38-летний Зарипов набрал (1+1) в игре с «Металлургом.

— Это первый домашний матч в сезоне, поэтому, сколько бы до этого ни сыграли, волнение все равно присутствовало бы, даже у меня, — приводит слова Зарипова пресс-служба «Ак Барса». — И это нормально, мы понимаем всю ответственность за результат. Начали игру вроде хорошо, все было на нашей стороне, владели инициативой, хорошо, что забили своевременный гол. Но потом удаления немного перевернули матч, и началась вот эта болтанка — туда-сюда. Хорошо, Адам выручил нас несколько раз, а один раз так вообще так, что это, наверное, будет лучший сэйв не недели и даже не КХЛ, а с НХЛ даже можно поспорить (смеется). Хорошо, что еще забили, довели до победы. Соперник непростой, пусть даже они несколько игр до нас провалили, но сегодня мы все увидели, что они еще покажут себя в чемпионате. Всех с победой, спасибо болельщикам, что пришли — полный дворец, ажиотаж. Наверное, благодаря им мы в конце это сделали.

А вот и гол Зарипова — 1+1 у капитана в этом матче! pic.twitter.com/eDlNGshSVS — ХК Ак Барс (@hcakbars) September 13, 2019

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