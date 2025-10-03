Зарипов — о Морозове: «Он работает на благо родины и показывает хорошие результаты во главе КХЛ»

Трехкратный чемпион мира, бывший хоккеист «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал включение президента КХЛ Алексея Морозова в базу данных украинского ресурса «Миротворец».

«Получается, что мы все, в том числе и Морозов, работаем на благо родины. Человек прошел хороший спортивный путь. Сейчас он показывает хорошие результаты во главе КХЛ», — приводит слова Зарипова ТАСС.

3 октября Морозов, а также ветеран «Спартака» Никита Симонян были включены в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Им вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичную поддержку в проведении СВО. 48-летний Морозов — серебряный призер Олимпиады-1998 и двукратный чемпион мира (2008, 2009), он возглавляет КХЛ с февраля 2020 года.

Сайт «Миротворец» публикует данные людей, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. В России признан экстремистским и заблокирован.