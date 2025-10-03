Зарипов — о Морозове: «Он работает на благо родины и показывает хорошие результаты во главе КХЛ»
Трехкратный чемпион мира, бывший хоккеист «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал включение президента КХЛ Алексея Морозова в базу данных украинского ресурса «Миротворец».
«Получается, что мы все, в том числе и Морозов, работаем на благо родины. Человек прошел хороший спортивный путь. Сейчас он показывает хорошие результаты во главе КХЛ», — приводит слова Зарипова ТАСС.
3 октября Морозов, а также ветеран «Спартака» Никита Симонян были включены в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Им вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичную поддержку в проведении СВО. 48-летний Морозов — серебряный призер Олимпиады-1998 и двукратный чемпион мира (2008, 2009), он возглавляет КХЛ с февраля 2020 года.
Сайт «Миротворец» публикует данные людей, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. В России признан экстремистским и заблокирован.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|11
|5
|6
|13
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Динамо М
|10
|5
|5
|11
|9
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|10
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
|3.10
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|- : -
|3.10
|19:00
|
Спартак – СКА
|- : -
|3.10
|19:00
|
Торпедо НН – Северсталь
|- : -
|3.10
|19:00
|
Ак Барс – Амур
|- : -
|3.10
|19:30
|
ЦСКА – Металлург Мг
|- : -
|3.10
|19:30
|
Сочи – Адмирал
|- : -