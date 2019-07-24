Зарипов объяснил, почему доводит себя до бессонницы

Единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина, трехкратный чемпион мира, нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов​ плохо засыпает, потому что постоянно копается в себе.

– Вы говорили о том, что плохо засыпаете. О бизнесе думаете?

– Да не только. Много разного. Людей, способных довести, тоже хватает.

– И у вас хватает?

– Конечно. Но если серьезно, то иногда я сам себя "съедаю" и довожу до бессонницы. Слишком много анализирую, копаюсь в себе.

– Но все-таки мне кажется, что бизнес съедает часть вашего времени.

– Это не так. У меня очень хорошая команда, которая всем занимается. Касаюсь этих вопросов только поверхностно. Стараюсь, конечно, контролировать, принимать отчеты, но на многое времени не хватает, так как у меня хоккей. Остается просто доверять партнерам. (Алексей Шевченко)

В сезоне 2018/19 КХЛ​ 38-летний Зарипов провел за "Ак Барс" 51 матч и набрал 34 (9+25) балла за результативность при показателе полезности "+7".

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