Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (4:2) и рассказал о своей роли в команде.

«Игра получилась непростая, два периода туда-сюда, потом одну пропустили, бог знает что дальше будет думали, но, к счастью, один прекрасный хоккеист, незаметный, но важный забил хороший рабочий гол. Гол Тарасова можно отнести к случайности, но он перевернул ход встречи. Мне удалось добить шайбу, а потом Воронков свою точку поставил в игре. Не позволили до конца перехватить инициативу сопернику. Как и в начале сезона скажу, что вижу себя в команде лидером. Ничего не стесняюсь, играю с удовольствием, мне нравится роль лидера. Не факт, что на льду могу как раньше крутить и забивать, но человек в любой ситуации адаптируется. Где скорости не хватает, могу проявить смекалку, сыграть с лучшей стороны, хитрыми добиваниями.

Голы свои комментировать не люблю, просто побежал в помощь ребятам, там Димка сзади бежал, на меня шайба удачно отскочила, успел махнуть. Тут ничего профессионального не требовалось, просто махнул, а там уже как вратарь сыграл. Играю уже пятый матч подряд. Тоже рекорд своеобразный! Это не в упрек главному тренеру сказано. Я готов и на шестой матч. Положительная искорка во мне загорается все больше и больше», — сказал Зарипов.

Отметим, что по всего в регулярном чемпионате КХЛ сезона 2021/22 Данис пока сыграл 15 матчей и набрал 5 (3+2) очков