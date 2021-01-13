Зарипов о родителях: «Всю жизнь проработали на заводе. С утра до вечера»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов в интервью ведущей «СЭ» и YouTube-канала «Соколиная охота» Анне Соколовой рассказал о своих родителях и переходе в казанский клуб.

— Родители у меня всю жизнь проработали на заводе, — рассказал Зарипов. — Работали с утра до вечера. Мама всегда вставала, готовила завтрак, чтобы я поел перед школой, уходила на работу, вечером готовила обед и ужин, чтобы после школы я поел и пошел на тренировку. Так продолжалось примерно до 16-17 лет, пока не появился первый контракт, какие-то премиальные деньги, разъезды на игры по разным городам, самостоятельная жизнь.

— Они всегда вас поддерживали?

— Да, конечно. Мой отец (к сожалению, его уже нет с нами) всегда был со мной, всегда был с командой, на выезды ездил с нами на автобусе. У него были хорошие отношения с тренером, с другими родителями и с остальными ребятами из команды. Он всегда помогал нам не только на льду, но и вне льда.

— Помните слова мамы, когда вас позвали в «Ак Барс»?

— Когда я рассказал маме, она сказала: «Данис, с того дня, как ты начал показывать хорошие результаты в хоккее, я мечтала, что тебя позовут в Казань». Поэтому мы долго не размышляли, день-два. Сели в машину и поехали в Казань. Вообще наши корни — из деревни, в 180 километрах от Челябинска, там живут наши родственники, мамина сестра. Мы заехали к ней, и оттуда уже ее муж повез нас в Казань.

Там нас встретил генеральный менеджер, конечно, мне всё понравилось — от входа в гостиницу до Ледового дворца. Понятное дело, что челябинский «Мечел» и «Ак Барс» — это абсолютно разный уровень, поэтому спустя сутки я подошёл к генеральному менеджеру и сказал: «Да, я согласен перейти в «Ак Барс». Первый сезон был тяжелый, нужно было приложить немало труда, чтобы завоевать место в составе.