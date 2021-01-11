Зарипов: «Не вижу ничего страшного в игре против «Салавата». Без проигрышей не бывает побед»

Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:7).

«Все видели, что игра с нашей стороны не задалась, особенно третий период, который решил исход матча. Два периода, можно сказать, были равными, но удаления все решили. Почему возникли проблемы с дисциплиной? Матч от матча — не все одинаковые. Бывает, что где-то и грубость вылезает, дисциплина когда-то может хромать. Командная дисциплина в определенных моментах дала сбой, но сегодня так случилось. Лично я не вижу ничего страшного в игре. Всегда обидно уступать, но без проигрышей не бывает побед. Игроки такого уровня, как мы, после такого матча должны сделать правильные выводы и идти дальше», — приводит слова Зарипова официальный сайт КХЛ.