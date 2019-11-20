Зарипов набрал 600-е очко за «Ак Барс». Видео

«Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Сибирь» — 4:1. Нападающий казанцев Данис Зарипов отметился голом. Он достиг отметки в 600 очков за клуб.

Не просто отличный гол. 600-е очко Даниса Зарипова за @hcakbars! pic.twitter.com/la5vbQKxN9 — КХЛ (@khl) November 20, 2019

В 24 матчах на счету 38-летнего форварда 17 (7+10) очков при показателе полезности «+4».

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