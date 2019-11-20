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Зарипов набрал 600-е очко за «Ак Барс». Видео

18:41
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«Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Сибирь» — 4:1. Нападающий казанцев Данис Зарипов отметился голом. Он достиг отметки в 600 очков за клуб.

В 24 матчах на счету 38-летнего форварда 17 (7+10) очков при показателе полезности «+4».

КХЛ: регулярный чемпионат, новости и обзоры, календарь и результаты матчей, статистика, турнирные таблицы

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