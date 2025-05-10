Зарипов может занять руководящую должность в «Ак Барсе»

Как стало известно «СЭ», на данный момент высока вероятность появления в «Ак Барсе» на руководящей должности известного в прошлом хоккеиста Даниса Зарипова.

К этому назначению клуб готовит три громких трансфера, одним из которых должен стать Евгений Кузнецов.

Зарипов выступал за «Ак Барс» с 2001 по 2013, а также с 2017 по 2023 год. В составе казанской команды форвард стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина и четырехкратным чемпионом России.

В феврале 2023 года Зарипов объявил об окончании игровой карьеры.