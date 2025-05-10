Хоккей
10 мая, 10:03

Зарипов может занять руководящую должность в «Ак Барсе»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Данис Зарипов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», на данный момент высока вероятность появления в «Ак Барсе» на руководящей должности известного в прошлом хоккеиста Даниса Зарипова.

К этому назначению клуб готовит три громких трансфера, одним из которых должен стать Евгений Кузнецов.

Евгений Кузнецов.Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в «Ак Барсе»

Зарипов выступал за «Ак Барс» с 2001 по 2013, а также с 2017 по 2023 год. В составе казанской команды форвард стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина и четырехкратным чемпионом России.

В феврале 2023 года Зарипов объявил об окончании игровой карьеры.

  • маар

    Самое главное-это переманить Волкова из Трактора генеральным манагером в тандем к Гиниятуллину. А Валиуллина на пенсию,и будет счастие Ак-Барсу.

    12.05.2025

  • Андрей

    И ни за что не отвечать, правильно? Такое у него было желание: руководящая должность и минимум отв-ти.

    10.05.2025

  • Марко Петкович

    А может и не занять

    10.05.2025

  • Alexey Bulatov

    Какой Кузнецов!? ....наркотрафик в Казань!?

    10.05.2025

  • Сон Морфей

    Ладно уж Зарю не трогаем) А так лучше уж тренером. Артурка оказывается татарский казачек, тоже будет знать)

    10.05.2025

  • Павел Леонидович

    дайте угадаю, отдел пилюлек будет курировать?)

    10.05.2025

    • Вратарь АКМ Попов станет игроком «Лады»

    Агент Зарипова — о руководящей должности в «Ак Барсе»: «Данис с удовольствием поможет клубу»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 28 21 7 44
    2 Авангард 27 17 10 37
    3 Ак Барс 28 17 11 36
    4 Автомобилист 29 16 13 35
    5 Нефтехимик 29 15 14 31
    6 Трактор 29 13 16 31
    7 Барыс 28 10 18 25
    8 Амур 26 10 16 24
    9 Адмирал 25 10 15 24
    10 Салават Юлаев 27 10 17 23
    11 Сибирь 27 7 20 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 29 19 10 41
    2 Торпедо НН 30 18 12 39
    3 Северсталь 28 19 9 38
    4 Динамо Мн 27 17 10 37
    5 Динамо М 27 16 11 33
    6 Шанхай Дрэгонс 27 13 14 32
    7 Спартак 27 14 13 31
    8 ЦСКА 28 13 15 29
    9 СКА 26 12 14 28
    10 Лада 28 9 19 21
    11 Сочи 26 7 19 19
    Результаты / календарь
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    25.11
    20.11 17:00 Автомобилист – Металлург Мг - : -
    20.11 17:00 Трактор – Амур - : -
    20.11 19:00 Северсталь – Адмирал - : -
    20.11 19:30 Динамо М – Сибирь - : -
    20.11 19:30 Торпедо НН – Спартак - : -
    20.11 19:30 Динамо Мн – ЦСКА - : -
    Все результаты / календарь

