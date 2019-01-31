Зарипов и Свитов сыграют с ЦСКА

Нападающие "Ак Барса" Данис Зарипов и Александр Свитов выйдут на лед в матче с ЦСКА, сообщает официальный сайт казанского клуба.

- Я думаю, будет интересная игра, все ребята готовятся серьезно. Рассчитываем на то, что парни должны сыграть хорошо сегодня, - сказал старший тренер команды Александр Смирнов. - Два матча мы проиграли, это были непростые встречи, в чём-то мы уступали. Но мы знаем, над чем нужно поработать, и продолжаем через эти игры готовиться к плей-офф.

Изменения в составе? Данис Зарипов и Александр Свитов возвращаются.

Матч ЦСКА - "Ак Барс" пройдет в четверг, 31 января, на "ЦСКА Арене". Начало встречи в 19:30 мск.