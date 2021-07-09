Зарипов: «Хочу еще раз поднять над головой Кубок Гагарина»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов, подписавший новый контракт с клубом до окончания сезона-2021/22, прокомментировал свое решение.

«Рад возможности продолжить карьеру в клубе и республике, которые могу назвать родными для себя. Благодарен руководству за оказанное доверие и сделаю все возможное, чтобы в следующем сезоне мы пришли к своей цели. У меня есть силы и эмоции, вместе с командой я хочу еще раз поднять над головой Кубок Гагарина. Уверен, что нашему коллективу по силам любые вершины», — сказал Зарипов.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 40 матчах и набрал 23 (7+16) очка с показателем полезности «+12».

Зарипов является единственным в истории КХЛ пятикратным обладателем Кубка Гагарина.