Зарипов: «Буду рад, если успею сыграть с сыном в одной команде»

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал о желании сыграть с сыном Артуром в одной команде.

13 ноября 2020 года Зарипов-младший заключил двухлетний контракт с казанским клубом и будет выступать в системе «Ак Барса».

— Очень хорошо отношусь к династиям и буду рад, если Артур продолжит ее, но буду рад еще больше, если мы успеем сыграть в одной игре вместе в профессиональной команде.

Я был на его первой игре: третий период мне понравился, два периода он «плавал», еще в самолете, наверное, был. Я понимаю, что время на адаптацию потребуется, — сказал Зарипов в интервью «Татар-информ». — После полутора лет в Канаде и того хоккея картинка меняется довольно сильно.

В сезоне-2020/21 Зарипов-старший провел 16 игр, забил 4 гола и сделал 9 ассистов