«Автомобилист» заключил контракт с четырьмя легионерами

В Центральном информационном бюро КХЛ зарегистрированы контракты ХК «Автомобилист» с четырьмя хоккеистами: двухлетние соглашения с клубом заключили вратарь Юха Метсола (предыдущий клуб — «Салават Юлаев»), защитник Юрки Йокипакка («Сибирь»), а также центральные нападающие Миро Аалтонен («Витязь») и Кертис Волк («Барыс»), сообщает сайт «Авто».

В прошедшем сезоне 33-летний Метсола провел 31 матч в регулярке, отразив 93,1% бросков при коэффициенте надежности 1,87. В плей-офф финн сыграл в одном матче.

30-летний Йокипакка провел 31 встречу за «Сибирь» в регулярном сезоне, набрав 14 (3+11) очков, также проведя один матч в Кубке Гагарина-2022.

28-летний Аалтонен сыграл за «Витязь» в 44 матчах регулярки, забросив 10 шайб и отдав 32 голевые передачи.

29-летний Волк в составе «Барыса» принял участие в 47 встречах регулярного чемпионата, набрав 41 (12+29) балл. В Кубке Гагарина — 2022 на его счету пять игр и 4 (1+3) очка.