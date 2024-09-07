Занковец — о работе в «Ак Барсе»: «Когда пришел в команду, там была атмосфера, которая мне не совсем близка»

Тренер «Сибири» по физподготовке Владислав Занковец рассказал, чем ему запомнился период работы в «Ак Барсе» в сезоне-2018/19.

— В 2018-м вам было тяжело вписаться в тренерский штаб Билялетдинова в «Ак Барсе»?

— Общение с Зинэтулой Хайдяровичем оставило очень приятное впечатление. Счастлив, что с ним знаком. Мне очень нравилось разговаривать с ним на те или иные темы, узнавать его взгляды. Постфактум даже жалею, что были еще вопросы, которые хотел бы обсудить, но не обсудил.

Действительно, сезон был очень тяжелым как для меня лично, так и для всей команды. Если помните, это был следующий год после завоевания кубка, когда мы в первом же раунде проиграли «Авангарду» 0-4. Безусловно, в какой-то момент все пошло не так, и для команды с чемпионскими амбициями это плохо. Так что атмосфера в коллективе была соответствующая.

Лично я извлек много полезного из того негативного опыта. То, что изменил многие моменты в своей работе, — это следствие работы в том «Ак Барсе».

— Тогда в команде было много ветеранов. Тяжело было поставить себя перед ними?

— Когда пришел в команду, там была своя атмосфера, которая мне, скажем так, не совсем близка. В целом у меня были очень хорошие отношения с Александром Свитовым, с Андреем Марковым, с легионерами. В этом плане никаких проблем не было.

Плюс нужно понимать, что отношение хоккеистов к каждому из тренеров формируется в том числе из отношения к нему со стороны руководства клуба и коллег. Чтобы к тренеру было максимально уважительное отношение, к каждому из специалистов его должны проявлять все остальные тренеры.

Например, в «Сибири» все тренеры обращаются по имени и отчеству, на «вы», уважительно. Точно так же к представителям медицинского и технического персонала. Это тоже очень важные моменты, которые формируют восприятие хоккеистами каждого из тренеров. Вне зависимости от его возраста.